La disputa legal entre la conductora y empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia italiana resolviera rechazar el pedido de manutención económica presentado por Nara durante el proceso de divorcio.

Según trascendió, la empresaria había solicitado una compensación mensual de 250.000 euros, argumentando que debía recibir un reconocimiento económico por los años compartidos durante el matrimonio. Sin embargo, los magistrados consideraron que no existen fundamentos suficientes para otorgar ese beneficio.

En la resolución, los jueces destacaron que Wanda Nara cuenta con una situación económica sólida, respaldada por ingresos elevados, propiedades inmobiliarias en Italia y Argentina, además de inversiones y empresas con importante valor patrimonial. También tuvieron en cuenta su capacidad para continuar generando recursos propios a través de sus actividades comerciales y mediáticas.

De esta manera, el fallo favorece a Icardi, quien evita afrontar el pago de una suma mensual millonaria en medio de una separación que ha estado marcada por conflictos familiares y disputas patrimoniales.

No obstante, el proceso judicial todavía no está cerrado de manera definitiva. Wanda Nara conserva la posibilidad de apelar la decisión ante instancias superiores con el objetivo de revertir el fallo. Mientras tanto, la resolución vigente refuerza la postura del futbolista y considera que la empresaria posee independencia económica suficiente para sostenerse sin una manutención por parte de su expareja.