En una entrevista realizada en el programa "Mateando", conducido por Josefina Rosas, la directora de Producción y Empleo de la Municipalidad de Villa Cañás, Patricia Cabrera, brindó detalles sobre la primera edición 2026 de Calle Libre, una propuesta recreativa destinada a toda la comunidad.

La actividad se llevará a cabo este domingo en el predio Mirta Legrand y mantendrá la modalidad implementada durante el año pasado. En esta oportunidad, el evento tendrá una temática especial vinculada al Mundial de fútbol, aprovechando el entusiasmo que genera la competencia entre niños, jóvenes y adultos.

Uno de los principales atractivos será el intercambio de figuritas del álbum mundialista. Cabrera explicó que la iniciativa busca ofrecer un espacio para que los vecinos puedan completar sus álbumes sin necesidad de seguir comprando sobres, promoviendo el encuentro y la participación familiar.

Además, habrá juegos recreativos organizados por el área de Deportes, con la colaboración de profesores y coordinadores municipales. También estarán presentes emprendedores y vecinos que ofrecerán productos para acompañar la jornada.

La funcionaria invitó a las familias a concurrir con mate, reposeras y mantas para disfrutar de una tarde al aire libre. El tránsito permanecerá cortado entre las 15 y las 18 horas en el sector comprendido junto al predio, permitiendo que los chicos puedan circular con bicicletas, monopatines, patines y otros elementos recreativos de manera segura.

En caso de mal tiempo, la organización ya cuenta con un plan alternativo. Las actividades se trasladarán al Salón de Deportes ubicado frente al predio, donde se desarrollarán juegos de mesa y propuestas adaptadas al espacio cerrado.

Por otro lado, Cabrera adelantó que ya están previstas nuevas ediciones de Calle Libre para los próximos meses. Según informó, habrá una nueva jornada antes de finalizar junio, otra durante julio y una más en agosto, con distintas actividades recreativas pensadas para los vecinos.

Finalmente, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para que niños, adolescentes y familias puedan disfrutar de los domingos de una manera diferente, fortaleciendo la convivencia y la participación comunitaria.