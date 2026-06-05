Condena firme para un subcomisario por abuso sexual

La Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa y confirmó la condena de cuatro años de prisión contra un integrante de la Policía Federal Argentina.
Policiales 05/06/2026Redacción Canavese & AsocRedacción Canavese & Asoc

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Eduardo Javier Casas Rusch, subcomisario de la Policía Federal Argentina, al declarar inadmisible un recurso presentado por su defensa.

La sentencia establece una pena de cuatro años de prisión por abuso sexual agravado contra una agente que se desempeñaba bajo su mando, además de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de otra integrante de la fuerza.

720

Los hechos ocurrieron en dependencias de la Policía Federal en la provincia de Mendoza entre fines de 2019 y octubre de 2021. Durante el juicio oral, se acreditó que el entonces subcomisario ejerció conductas de acoso, hostigamiento y abuso sexual contra una agente, además de maltratar y discriminar por razones de género a otra trabajadora de la misma unidad.

Según la investigación judicial, las agresiones se desarrollaron en un contexto de desigualdad de poder derivado de la jerarquía laboral. La fiscalía sostuvo que estas conductas afectaron la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas, así como su dignidad y seguridad personal.

El fallo había sido ratificado previamente por la Cámara Federal de Casación Penal. Con la decisión de la Corte Suprema, la condena quedó firme y el condenado también deberá indemnizar a las víctimas.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
2026_06_260604844-scaled

Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli

SOFIA ZANOTTI
Política 05/06/2026
La Cámara Alta dio luz verde a la designación de Verónica Michelli, cuya postulación había sido cuestionada por el presidente Javier Milei. La votación expuso diferencias políticas y tensiones dentro del oficialismo.
 
limpieza_canales

Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

LORENA ACOSTA
Regionales05/06/2026
El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
Boletín de noticias