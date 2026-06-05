La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Eduardo Javier Casas Rusch, subcomisario de la Policía Federal Argentina, al declarar inadmisible un recurso presentado por su defensa.

La sentencia establece una pena de cuatro años de prisión por abuso sexual agravado contra una agente que se desempeñaba bajo su mando, además de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de otra integrante de la fuerza.

Los hechos ocurrieron en dependencias de la Policía Federal en la provincia de Mendoza entre fines de 2019 y octubre de 2021. Durante el juicio oral, se acreditó que el entonces subcomisario ejerció conductas de acoso, hostigamiento y abuso sexual contra una agente, además de maltratar y discriminar por razones de género a otra trabajadora de la misma unidad.

Según la investigación judicial, las agresiones se desarrollaron en un contexto de desigualdad de poder derivado de la jerarquía laboral. La fiscalía sostuvo que estas conductas afectaron la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas, así como su dignidad y seguridad personal.

El fallo había sido ratificado previamente por la Cámara Federal de Casación Penal. Con la decisión de la Corte Suprema, la condena quedó firme y el condenado también deberá indemnizar a las víctimas.