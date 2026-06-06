Passerini asumió responsabilidades por el caso Agostina

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se refirió públicamente al caso de Agostina Vega y aseguró que la Municipalidad tuvo responsabilidad en las fallas de control que quedaron expuestas tras el crimen de la adolescente.

A casi una semana del hallazgo del cuerpo de la joven, Passerini afirmó que el sistema de supervisión municipal no funcionó correctamente y sostuvo que, como máxima autoridad del Ejecutivo local, debe asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido.

“Hay que reconocer que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, expresó durante una entrevista televisiva.

El jefe municipal señaló además que la situación generó una profunda preocupación dentro de la administración local y reconoció que varias de las cuestiones que surgieron tras la investigación involucran directamente al municipio.

En ese contexto, anunció el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para endurecer los requisitos de control sobre los empleados municipales. La iniciativa propone que los certificados de antecedentes penales sean presentados cada seis meses, en lugar de cada cuatro años, y establece la realización obligatoria de narcotest para el personal.

Las declaraciones también se producen en medio de la polémica por la contratación de Claudio Barrelier, señalado como principal acusado en la causa. Según explicó Passerini, tras conocer los antecedentes vinculados al caso solicitó la salida de Ricardo Moreno, quien había facilitado el ingreso de Barrelier al ámbito municipal y posteriormente presentó su renuncia como concejal.

El intendente remarcó que continuará revisando denuncias y antecedentes dentro de la estructura municipal con el objetivo de reforzar los controles y evitar situaciones similares en el futuro.