Cuatro víctimas fatales en un choque sobre la Ruta 94
Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes sobre la Ruta Provincial 94, en la denominada curva de García Varela, un sector ubicado en cercanías de Teodelina y próximo al límite jurisdiccional con Villa Cañás.
Por causas que son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma colisionaron de manera frontal. Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron las cuatro personas que viajaban en ambos vehículos.
Según la información brindada por fuentes policiales y de emergencia, en la camioneta se trasladaban tres hombres mayores de edad, mientras que en el automóvil viajaba una sola persona. Todos perdieron la vida en el lugar.
Personal policial, servicios de emergencia y equipos especializados trabajaron en la zona durante varias horas, mientras que el tránsito permaneció interrumpido para permitir las pericias correspondientes y la remoción de los vehículos involucrados.
El jefe de bomberos que participó del operativo confirmó que el saldo fue fatal para todos los ocupantes y destacó el trabajo coordinado realizado en el lugar junto a las autoridades judiciales.
Asimismo, desde los equipos de emergencia manifestaron su preocupación por la difusión de imágenes del siniestro en redes sociales y solicitaron a la comunidad actuar con responsabilidad y respeto hacia los familiares de las víctimas.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que deberá determinar la mecánica del accidente e identificar oficialmente a las personas fallecidas.