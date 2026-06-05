Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes sobre la Ruta Provincial 94, en la denominada curva de García Varela, un sector ubicado en cercanías de Teodelina y próximo al límite jurisdiccional con Villa Cañás.

Por causas que son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma colisionaron de manera frontal. Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron las cuatro personas que viajaban en ambos vehículos.

Según la información brindada por fuentes policiales y de emergencia, en la camioneta se trasladaban tres hombres mayores de edad, mientras que en el automóvil viajaba una sola persona. Todos perdieron la vida en el lugar.

Personal policial, servicios de emergencia y equipos especializados trabajaron en la zona durante varias horas, mientras que el tránsito permaneció interrumpido para permitir las pericias correspondientes y la remoción de los vehículos involucrados.

El jefe de bomberos que participó del operativo confirmó que el saldo fue fatal para todos los ocupantes y destacó el trabajo coordinado realizado en el lugar junto a las autoridades judiciales.

Asimismo, desde los equipos de emergencia manifestaron su preocupación por la difusión de imágenes del siniestro en redes sociales y solicitaron a la comunidad actuar con responsabilidad y respeto hacia los familiares de las víctimas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que deberá determinar la mecánica del accidente e identificar oficialmente a las personas fallecidas.