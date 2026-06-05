Cuatro víctimas fatales en un choque sobre la Ruta 94

El siniestro ocurrió este viernes en la curva de García Varela, cerca del límite entre Teodelina y Villa Cañás. Colisionaron una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Prisma.
Regionales05/06/2026 Felipe Aguilera

Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes sobre la Ruta Provincial 94, en la denominada curva de García Varela, un sector ubicado en cercanías de Teodelina y próximo al límite jurisdiccional con Villa Cañás.

Por causas que son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma colisionaron de manera frontal. Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron las cuatro personas que viajaban en ambos vehículos.

Según la información brindada por fuentes policiales y de emergencia, en la camioneta se trasladaban tres hombres mayores de edad, mientras que en el automóvil viajaba una sola persona. Todos perdieron la vida en el lugar.

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Personal policial, servicios de emergencia y equipos especializados trabajaron en la zona durante varias horas, mientras que el tránsito permaneció interrumpido para permitir las pericias correspondientes y la remoción de los vehículos involucrados.

El jefe de bomberos que participó del operativo confirmó que el saldo fue fatal para todos los ocupantes y destacó el trabajo coordinado realizado en el lugar junto a las autoridades judiciales.

Asimismo, desde los equipos de emergencia manifestaron su preocupación por la difusión de imágenes del siniestro en redes sociales y solicitaron a la comunidad actuar con responsabilidad y respeto hacia los familiares de las víctimas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que deberá determinar la mecánica del accidente e identificar oficialmente a las personas fallecidas.

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Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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