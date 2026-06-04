Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este jueves sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 634, en jurisdicción de Venado Tuerto.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió en inmediaciones de la planta de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y estuvo protagonizado por dos camiones y una motocicleta. Por causas que aún son materia de investigación, los vehículos colisionaron en cadena.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.

Tras el hecho, se dispuso la interrupción total del tránsito entre Murphy y Venado Tuerto para permitir el trabajo de los servicios de emergencia, efectivos policiales y peritos que realizan las tareas correspondientes.

En este marco, las actuaciones judiciales y periciales buscan determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que provocaron la colisión.