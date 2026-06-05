Pullaro y Macri recorrieron el Estadio Multipropósito

El gobernador Maximiliano Pullaro y el expresidente Mauricio Macri recorrieron este viernes las obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la ciudad de Santa Fe.

El proyecto forma parte de las obras estratégicas que la provincia lleva adelante de cara a los XIII Juegos Suramericanos, que se realizarán en septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Durante la visita, Pullaro y Gisela Scaglia remarcaron que el Gobierno provincial destina más de 90 millones de dólares a infraestructura deportiva, urbana y de conectividad vinculada al evento.

Según indicaron, los Juegos reunirán a más de 4.000 deportistas de 15 países y permitirán proyectar a Santa Fe a nivel internacional. Además, destacaron que las obras quedarán como legado para la comunidad.

El subsecretario de Infraestructura, Lucas Condal, informó que el estadio tiene un avance del 80 % y que la finalización está prevista para fines de julio. Actualmente se instalan butacas, se trabaja en la iluminación deportiva y próximamente comenzará la colocación del piso de madera.

El nuevo espacio tendrá capacidad para 3.400 espectadores sentados y podrá recibir disciplinas cubiertas como balonmano, patinaje artístico, vóley, básquet y fútbol sala.

Además, contará con vestuarios, áreas para controles antidopaje, consultorio médico, sectores para deportistas, jueces y prensa, y accesos diferenciados para público, autoridades y delegaciones.

La intervención también incluye mejoras en el entorno urbano del CARD, como la renovación de la pista de atletismo y obras sobre calle Raúl Tacca, con el objetivo de consolidar un polo deportivo, educativo y formativo para la región.