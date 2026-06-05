Pullaro y Macri recorrieron el Estadio Multipropósito

La obra registra un avance del 80 % y forma parte de la infraestructura prevista para los Juegos Suramericanos 2026.
Santa Fe05/06/2026 Felipe Aguilera

El gobernador Maximiliano Pullaro y el expresidente Mauricio Macri recorrieron este viernes las obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la ciudad de Santa Fe.

El proyecto forma parte de las obras estratégicas que la provincia lleva adelante de cara a los XIII Juegos Suramericanos, que se realizarán en septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Durante la visita, Pullaro y Gisela Scaglia remarcaron que el Gobierno provincial destina más de 90 millones de dólares a infraestructura deportiva, urbana y de conectividad vinculada al evento.

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Según indicaron, los Juegos reunirán a más de 4.000 deportistas de 15 países y permitirán proyectar a Santa Fe a nivel internacional. Además, destacaron que las obras quedarán como legado para la comunidad.

El subsecretario de Infraestructura, Lucas Condal, informó que el estadio tiene un avance del 80 % y que la finalización está prevista para fines de julio. Actualmente se instalan butacas, se trabaja en la iluminación deportiva y próximamente comenzará la colocación del piso de madera.

El nuevo espacio tendrá capacidad para 3.400 espectadores sentados y podrá recibir disciplinas cubiertas como balonmano, patinaje artístico, vóley, básquet y fútbol sala.

Además, contará con vestuarios, áreas para controles antidopaje, consultorio médico, sectores para deportistas, jueces y prensa, y accesos diferenciados para público, autoridades y delegaciones.

La intervención también incluye mejoras en el entorno urbano del CARD, como la renovación de la pista de atletismo y obras sobre calle Raúl Tacca, con el objetivo de consolidar un polo deportivo, educativo y formativo para la región.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

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El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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