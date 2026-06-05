La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, participó de la inauguración del stand provincial en Agroactiva, la tradicional muestra agroindustrial que se desarrolla en Armstrong.

Durante la recorrida, García destacó el crecimiento sostenido de la exposición y remarcó el potencial de la agro-bio-industria santafesina, a la que definió como un sector reconocido por su producción, calidad, investigación y avances tecnológicos.

En ese marco, la legisladora valoró el acompañamiento del gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, y señaló que Santa Fe impulsa “un Estado austero pero eficiente” al servicio del desarrollo productivo.

Además, resaltó que más de 600 empresas cuentan con un espacio oficial para mostrar su producción, generar vínculos comerciales y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento.

García también hizo referencia a las herramientas de financiamiento dispuestas por la provincia, con una inversión de 116.000 millones de pesos en líneas crediticias destinadas a la compra de maquinaria, modernización e incorporación de tecnología.

Por otro lado, marcó diferencias con el escenario nacional y cuestionó la falta de respuestas en materia de infraestructura vial. “En Santa Fe se puede ver otro modelo de país”, afirmó.

Finalmente, mencionó el préstamo de 150 millones de dólares tomado por la Provincia para obras de infraestructura en el complejo portuario del Gran Rosario, considerado clave para mejorar la circulación y la logística de la producción.