Detienen a cuatro hombres por robo de cables en Chubut

La Policía sorprendió a los sospechosos mientras intentaban sustraer cables de cobre de una empresa de servicios petroleros en Rada Tilly. Un dron fue clave para encontrarlos.

Cuatro hombres fueron detenidos en la localidad de Rada Tilly, provincia de Chubut, acusados de intentar robar cables de cobre de una empresa de servicios energéticos y petroleros. El hecho ocurrió en un predio de la firma SPA Pecom, ubicado sobre la Ruta Provincial 26.

Según informaron fuentes policiales, una patrulla preventiva detectó a uno de los sospechosos saliendo de un sector restringido del yacimiento. En las inmediaciones también hallaron varios rollos de cable ya preparados para ser trasladados y un automóvil Ford Focus que habría sido utilizado como apoyo para la maniobra.

Ante la sospecha de que había más personas involucradas, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones. Gracias a las imágenes aéreas, lograron localizar a otros dos hombres que se encontraban ocultos entre los pastizales de la zona.

El procedimiento finalizó con cuatro detenidos, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de robo agravado en despoblado y en banda. Además, se secuestraron los rollos de cable, el vehículo utilizado y distintos elementos que serían de interés para la investigación, entre ellos guantes y equipos para escalar.

Desde el sector energético advierten que este tipo de delitos genera importantes perjuicios, ya que afecta instalaciones clave para el funcionamiento y la producción de la industria petrolera.