El nuevo embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, fue homenajeado en una recepción de bienvenida que reunió a integrantes del cuerpo diplomático, autoridades, empresarios y referentes institucionales.

Durante el encuentro, realizado en el Hotel Intercontinental Buenos Aires, se puso en valor la histórica relación entre Argentina y Chile, que atraviesa una etapa de renovado impulso político y diplomático.

Los discursos estuvieron centrados en la necesidad de continuar fortaleciendo la integración bilateral mediante acciones conjuntas vinculadas al comercio, la conectividad, la cooperación regional y el desarrollo económico. Además, se destacó la importancia de mantener espacios de diálogo frente a los desafíos que plantea el contexto internacional.

La llegada de Uriarte Herrera se da en el marco de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, impulsada por el acercamiento entre el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario chileno, José Antonio Kast.

En ese contexto, también se recordó que Argentina y Chile se aproximan a la conmemoración de dos siglos de relaciones diplomáticas, un hito que buscará profundizar los lazos históricos y estratégicos entre ambas naciones.

Según trascendió, el nuevo embajador ya comenzó una serie de reuniones con autoridades argentinas para avanzar en temas de interés común y consolidar la agenda bilateral.