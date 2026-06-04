Cuatro aprehendidos tras operativo contra “Los Menores”

La Policía de Investigaciones realizó 11 allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria y Roldán. Secuestraron dinero, celulares y cocaína en una causa por asociación ilícita.
 
Santa Fe04/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un importante operativo policial se desarrolló durante la madrugada de este miércoles en distintas localidades del sur santafesino, en el marco de una investigación por asociación ilícita vinculada a la organización conocida como “Los Menores”.2026-06-03NID_286213O_6

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Ignacio Hueso y estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. En total se realizaron 11 allanamientos simultáneos en Rosario, Granadero Baigorria y Roldán.2026-06-03NID_286213O_5

Como resultado de las medidas, fueron aprehendidas cuatro personas identificadas como Gastón Emanuel V. (38), Julieta Agustina C. (22), Micaela Solange R. D. (28) y Ezequiel Matías J. (39), quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.2026-06-03NID_286213O_4

Según informaron fuentes oficiales, la causa se originó tras una extensa tarea de inteligencia criminal, seguimientos y análisis de información que permitió detectar domicilios utilizados presuntamente por integrantes de la organización para actividades de apoyo logístico y resguardo.2026-06-03NID_286213O_3

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron 19 teléfonos celulares, 1.500.000 pesos en efectivo, 4.700 dólares y 25 envoltorios con una sustancia que sería cocaína, la cual será sometida a peritajes para su confirmación.2026-06-03NID_286213O_2

La investigación busca determinar el grado de participación de los demorados en una estructura señalada por hechos de violencia, disputas territoriales y supuestos vínculos con sectores de la barra brava de Rosario Central.

Las autoridades indicaron que la situación procesal de los detenidos será definida a medida que avancen las medidas judiciales y el análisis de los elementos secuestrados.

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