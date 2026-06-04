Un importante operativo policial se desarrolló durante la madrugada de este miércoles en distintas localidades del sur santafesino, en el marco de una investigación por asociación ilícita vinculada a la organización conocida como “Los Menores”.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Ignacio Hueso y estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. En total se realizaron 11 allanamientos simultáneos en Rosario, Granadero Baigorria y Roldán.

Como resultado de las medidas, fueron aprehendidas cuatro personas identificadas como Gastón Emanuel V. (38), Julieta Agustina C. (22), Micaela Solange R. D. (28) y Ezequiel Matías J. (39), quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Según informaron fuentes oficiales, la causa se originó tras una extensa tarea de inteligencia criminal, seguimientos y análisis de información que permitió detectar domicilios utilizados presuntamente por integrantes de la organización para actividades de apoyo logístico y resguardo.

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron 19 teléfonos celulares, 1.500.000 pesos en efectivo, 4.700 dólares y 25 envoltorios con una sustancia que sería cocaína, la cual será sometida a peritajes para su confirmación.

La investigación busca determinar el grado de participación de los demorados en una estructura señalada por hechos de violencia, disputas territoriales y supuestos vínculos con sectores de la barra brava de Rosario Central.

Las autoridades indicaron que la situación procesal de los detenidos será definida a medida que avancen las medidas judiciales y el análisis de los elementos secuestrados.