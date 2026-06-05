La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Gobierno, incorporó nuevos nomencladores que serán instalados en distintos sectores de la ciudad.

Los carteles estarán ubicados en los barrios Sfasciotti, Ficorilli y Los Nogales. En el caso de Sfasciotti, la intervención alcanzará la zona de lotes municipales y las 45 viviendas recientemente construidas.

Según informaron, en total se colocarán nomencladores en 36 esquinas, dentro del sector comprendido entre avenida 50 y calle 56, y desde calle 45 hasta calle 35.

Los nuevos carteles indicarán el sentido de circulación del tránsito vehicular y peatonal, el nombre de cada calle y la numeración catastral correspondiente.

Desde el Municipio señalaron que la medida busca mejorar la señalización urbana, brindar mayor seguridad y facilitar la orientación de vecinos y visitantes.

Además, la iniciativa forma parte del proceso de urbanización y ordenamiento que el Gobierno Municipal viene desarrollando en diferentes sectores de Villa Cañás.