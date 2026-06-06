El Senado avanza con nuevos pliegos judiciales y espera a Milei

La Cámara alta continuará con el tratamiento de pliegos judiciales la próxima semana. La atención sigue puesta en la situación de la jueza María Verónica Michelli, cuyo nombramiento fue aprobado por el Senado.

El Senado de la Nación retomará la próxima semana el tratamiento de nuevas designaciones judiciales enviadas por el Poder Ejecutivo. Mientras avanzan las audiencias para cubrir vacantes en distintos tribunales, continúa la expectativa sobre la decisión que tomará el presidente Javier Milei respecto de la jueza María Verónica Michelli.

La magistrada fue una de las 74 designaciones aprobadas durante la última sesión de la Cámara alta. Sin embargo, desde el oficialismo remarcan que el acuerdo del Senado habilita el nombramiento, pero que la firma del decreto sigue dependiendo exclusivamente del Poder Ejecutivo.

El senador oficialista Francisco Paoltroni sostuvo que la definición ya no está en manos del Congreso, mientras que Pablo Cervi recordó que la aprobación legislativa no reemplaza el acto administrativo que debe realizar el Presidente para concretar la designación.

Por su parte, el senador Bartolomé Abdala destacó que la cobertura de vacantes judiciales forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional y valoró la incorporación de magistrados en juzgados que llevaban años funcionando con subrogancias.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmó que Milei no está obligado a firmar de inmediato el nombramiento de Michelli y señaló que la decisión se tomará cuando el Ejecutivo considere oportuno garantizar el funcionamiento del servicio de justicia.

Desde la oposición, en cambio, defendieron la aprobación del pliego. La senadora Carolina Moisés consideró que el respaldo obtenido por Michelli representa una señal de independencia institucional del Senado y reclamó que se respeten los procedimientos establecidos para la selección de magistrados.

Nuevas audiencias y un pliego bajo la lupa

La Comisión de Acuerdos del Senado convocó para el próximo martes a siete candidatos propuestos para distintos cargos judiciales. Entre ellos figura Víctor Pesino, actual integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El juez quedó en el centro de la discusión política por haber intervenido en causas vinculadas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El Poder Ejecutivo busca extender su permanencia en el cargo por cinco años más, ya que está próximo a cumplir el límite de edad establecido para continuar en funciones.

Cambios en la Justicia Federal

Durante la última sesión también se aprobaron iniciativas destinadas a fortalecer la estructura judicial federal en distintas regiones del país.

Una de ellas permitirá reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de una segunda sala, con el objetivo de agilizar el tratamiento de expedientes provenientes de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Además, el Senado dio luz verde a la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Según sus impulsores, la medida busca reducir la sobrecarga de trabajo de un tribunal que recibe miles de causas vinculadas principalmente a temas previsionales y de salud.

La ampliación de estas estructuras forma parte de una serie de reformas orientadas a mejorar los tiempos de respuesta de la Justicia Federal en distintas jurisdicciones del país.