Elortondo tendrá su primera Fiesta del Parque

Será el sábado 14 de marzo en el Parque 19 de Marzo, con shows en vivo, artistas locales, feria y propuestas gastronómicas.
 
Regionales10/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Elortondo se prepara para celebrar el 137° aniversario de la localidad con una propuesta inédita: la 1° Fiesta del Parque, que se realizará el sábado 14 de marzo en el Parque 19 de Marzo, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con una grilla artística destacada, encabezada por Valentina Márquez, una de las voces del cuarteto con mayor proyección nacional, y la histórica banda rosarina Bulldog. Además, se presentarán artistas locales, espectáculos de danza y propuestas al aire libre pensadas para toda la familia.
bulldog

En este marco, el presidente comunal Angelo Yocco señaló que la confirmación de los artistas generó una gran expectativa en la región y explicó que el objetivo es consolidar este evento como una fiesta emblemática. “Pensamos un festejo fuerte, concentrado en un solo día, y la idea es repetirlo hacia fin de año con otro evento de este nivel”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Cultura Anabel Riccardo destacó el trabajo del nuevo equipo cultural y remarcó que la propuesta apunta al encuentro y a la participación familiar. En ese sentido, valoró la respuesta del público en las actividades recientes realizadas en el anfiteatro y en el espacio cercano a la Casa de la Cultura.

La Fiesta del Parque incluirá además una feria de artesanos, emprendedores y manualistas, junto a un patio gastronómico que estará a cargo exclusivamente de instituciones locales, reforzando el perfil comunitario del evento y el acompañamiento a las entidades de la localidad.

En paralelo, el Gobierno de Elortondo mantiene abierta la convocatoria para artesanos y manualistas, destinada únicamente a productores sin reventa. Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial y las postulaciones serán evaluadas previamente por la organización.

Último momento
Te puede interesar
705061555_18086176784377787_7643101716938828825_n

Volcó un camión con soja en Ruta 50

SOFIA ZANOTTI
Regionales22/05/2026
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 595, entre Vedia y General Arenales. El conductor, oriundo de Wheelwright, y su acompañante no sufrieron lesiones de consideración.
 
703355033_18085865279377787_4656664086857578638_n

Choque de camiones en Ruta 8

SOFIA ZANOTTI
Regionales19/05/2026
El siniestro ocurrió durante la madrugada entre Venado Tuerto y Santa Isabel. Uno de los choferes resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Santa Isabel.
 
Lo más visto
maxresdefault

Campo Quirno revive sus historias y personajes

SOFIA ZANOTTI
Sonic Tv22/05/2026
En un nuevo episodio de Contando Historias por Sonic TV, Carlos Rabasa y Jorge Veyñ recorrieron recuerdos, anécdotas y personajes que formaron parte de la vida rural y de la historia regional. 
Boletín de noticias