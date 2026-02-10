Elortondo se prepara para celebrar el 137° aniversario de la localidad con una propuesta inédita: la 1° Fiesta del Parque, que se realizará el sábado 14 de marzo en el Parque 19 de Marzo, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con una grilla artística destacada, encabezada por Valentina Márquez, una de las voces del cuarteto con mayor proyección nacional, y la histórica banda rosarina Bulldog. Además, se presentarán artistas locales, espectáculos de danza y propuestas al aire libre pensadas para toda la familia.



En este marco, el presidente comunal Angelo Yocco señaló que la confirmación de los artistas generó una gran expectativa en la región y explicó que el objetivo es consolidar este evento como una fiesta emblemática. “Pensamos un festejo fuerte, concentrado en un solo día, y la idea es repetirlo hacia fin de año con otro evento de este nivel”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Cultura Anabel Riccardo destacó el trabajo del nuevo equipo cultural y remarcó que la propuesta apunta al encuentro y a la participación familiar. En ese sentido, valoró la respuesta del público en las actividades recientes realizadas en el anfiteatro y en el espacio cercano a la Casa de la Cultura.

La Fiesta del Parque incluirá además una feria de artesanos, emprendedores y manualistas, junto a un patio gastronómico que estará a cargo exclusivamente de instituciones locales, reforzando el perfil comunitario del evento y el acompañamiento a las entidades de la localidad.

En paralelo, el Gobierno de Elortondo mantiene abierta la convocatoria para artesanos y manualistas, destinada únicamente a productores sin reventa. Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial y las postulaciones serán evaluadas previamente por la organización.