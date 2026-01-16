San Eduardo tendrá sus primeras seis cuadras de pavimento

Condena federal destina $30 millones a la salud municipal
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó convenios para pavimento e iluminación LED, marcando un hecho histórico para la localidad.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este miércoles la localidad de San Eduardo, donde encabezó un acto junto a autoridades comunales y vecinos. En ese marco, se firmaron dos convenios clave que apuntan al desarrollo urbano del pueblo.
Uno de los acuerdos contempla la ejecución de las primeras seis cuadras de pavimento de hormigón armado en la historia de San Eduardo. La obra se realizará a través del Programa de Obras Urbanas (POU) del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia y abarcará unos 600 metros lineales.
El presidente comunal Nabil Simonovich destacó la importancia del anuncio y valoró la presencia del mandatario provincial: “Es un orgullo que, a menos de 40 días de asumir, el gobernador esté en nuestro pueblo anunciando una obra histórica”.
Según se informó, el trazado del pavimento fue pensado estratégicamente para unir los principales edificios públicos. El recorrido comenzará en calle Urquiza hasta Italia, donde se encuentran la Escuela Secundaria y el Salón Comunal; continuará bordeando la plaza central, seguirá por 11 de Septiembre, Bolivia y finalizará en el Samco local. Hasta el momento, la localidad solo contaba con asfalto en el acceso desde la Ruta Provincial 4S.
Además, se firmó un segundo convenio en el marco del programa Brigadier, destinado a la colocación de columnas y luminarias LED. Esta intervención permitirá mejorar la seguridad y la eficiencia energética del alumbrado público en distintos sectores del pueblo.
Durante la jornada, Pullaro fue distinguido como Ciudadano Ilustre de San Eduardo, en reconocimiento al acompañamiento del gobierno provincial y al impulso de obras que buscan fortalecer la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.
Desde la Provincia remarcaron que estas inversiones forman parte de una política activa de desarrollo territorial, con especial atención en las pequeñas localidades del interior santafesino.
