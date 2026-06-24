Las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas provocaron un aumento de las consultas por enfermedades respiratorias en Rosario. Según explicó el infectólogo Damián Lerman, la principal preocupación sanitaria en este momento es la circulación de la influenza, conocida como Gripe A, que presenta más casos y hospitalizaciones que el Covid-19.

De acuerdo con el especialista, aunque el coronavirus continúa circulando, la cantidad de cuadros graves y de internaciones se redujo considerablemente en comparación con años anteriores. En cambio, los contagios de gripe muestran una tendencia en ascenso, especialmente entre adultos mayores, niños y personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

Ante este escenario, Lerman insistió en la importancia de mantener al día la vacunación antigripal. Recordó que la vacuna se actualiza cada año para brindar protección frente a las variantes predominantes que circulan en distintas partes del mundo.

Además, recomendó consultar al médico ante la aparición de síntomas respiratorios para evitar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado de manera temprana.

El especialista también señaló que los síntomas de la gripe, el Covid-19 y otros virus respiratorios suelen ser muy similares, por lo que resulta difícil identificar la enfermedad sin realizar estudios específicos.