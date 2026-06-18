El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, anunció la serie de inauguraciones que el Gobierno provincial llevará adelante este jueves 18 de junio en distintas localidades del departamento General López.

La jornada estará centrada principalmente en obras de hábitat y vivienda, aunque uno de los momentos más destacados será la inauguración de la nueva Escuela Secundaria Patagonia Argentina Nº 224 en Hughes, una obra muy esperada por la comunidad local.

Según explicó Enrico, las actividades comenzarán a las 11 de la mañana en Hughes, donde se realizará el acto de apertura oficial del nuevo establecimiento educativo. Se trata de una obra comprometida durante la campaña electoral y que finalmente será puesta en funcionamiento para los estudiantes de la localidad.

Más tarde, a las 13:30, la comitiva provincial se trasladará a Firmat para inaugurar 55 viviendas que habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional. La Provincia decidió hacerse cargo de los trabajos, completar las obras y entregar las unidades habitacionales. El nuevo barrio llevará el nombre de Raúl Alfonsín.

La agenda continuará a las 16 horas en Villa Cañás, donde 45 familias recibirán las llaves de sus nuevas viviendas construidas en el predio de la ex Quinta Sfasciotti. Se trata de una de las obras habitacionales más importantes desarrolladas recientemente en la ciudad.

Posteriormente, a las 18, las autoridades visitarán Maggiolo para inaugurar cinco viviendas. Desde el Gobierno provincial destacaron que hacía muchos años que la localidad no concretaba una entrega habitacional de estas características.

El cierre de la jornada será en Venado Tuerto, a las 19 horas, en el Museo Cayetano Silva. Allí, la Provincia y el municipio entregarán 39 escrituras a familias de la ciudad, brindando seguridad jurídica a los propietarios de sus viviendas.

Además de Enrico, las actividades contarán con la participación de la senadora Leticia Di Gregorio. En tanto, la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro dependerá de su agenda oficial y podría sumarse a parte del recorrido previsto.