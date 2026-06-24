El Gobierno de Santa Fe puso en marcha un plan de limpieza y saneamiento de canales troncales que abarca más de 322 kilómetros en el sur provincial, con el objetivo de mejorar el drenaje hídrico y reducir el riesgo de anegamientos e inundaciones.

Las tareas comenzaron en el arroyo Ludueña, en el norte de Rosario, y forman parte de un proyecto más amplio que contempla la intervención de más de 900 kilómetros de canales en toda la provincia.

La iniciativa fue diseñada junto a municipios, comunas y comités de cuenca, y fue licitada en tres grandes regiones: sur, centro y norte.

Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos en la zona sur permitirán sanear más de 660.000 hectáreas distribuidas en 48 distritos de los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

El presupuesto destinado a esta etapa asciende a $9.653 millones.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, participó del inicio de las tareas junto a autoridades provinciales y municipales, destacando la importancia de mantener en condiciones los canales para proteger tanto las zonas urbanas como las áreas productivas.

Además de mejorar el escurrimiento del agua, las obras buscan preservar caminos rurales, banquinas e infraestructura vinculada a la producción, así como actualizar información topográfica que permita optimizar futuros trabajos de mantenimiento.

Obras previstas en General López

Dentro del departamento General López se destacan intervenciones en varios canales estratégicos:

Canal Conexión al Canal San Urbano (16 km), beneficiando a Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel.

Canal San Urbano (57 km), que favorecerá a Chovet, Melincué, Carreras, Miguel Torres, Alcorta, Bombal y Firmat.

Canal del Medio (19 km), con impacto en Labordeboy, Wheelwright, Juncal y Hughes.

Canal Juncal (18 km), también para Labordeboy, Wheelwright, Juncal y Hughes.

Canal Alternativa Norte (66 km), que beneficiará a María Teresa, Christophersen, San Gregorio y Diego de Alvear.

Desde la Provincia señalaron que las tareas avanzarán por etapas de acuerdo con las prioridades definidas para cada sector del territorio.