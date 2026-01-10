Nueva muerte por leptospirosis en Santa Fe
La víctima tenía 29 años y era de Las Toscas. El Ministerio de Salud activó medidas sanitarias y reforzó las recomendaciones de prevención.
Un equipo del Conicet Rosario demostró que Acinetobacter baumannii posee un ritmo circadiano propio, un hallazgo que podría influir en futuros tratamientos contra infecciones hospitalarias.Salud10/01/2026GASTON PAROLA
Un grupo de científicos del CONICET Rosario logró un descubrimiento que abre una nueva mirada sobre una de las bacterias más problemáticas del ámbito sanitario. Se trata de Acinetobacter baumannii, responsable de numerosas infecciones intrahospitalarias y conocida por su elevada resistencia a los antibióticos.
El estudio, publicado en la revista científica Communications Biology, demostró que esta bacteria posee un reloj biológico circadiano, es decir, un mecanismo interno que le permite regular su actividad según el momento del día.
La investigación fue desarrollada en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI, CONICET–UNR). Según explicó la investigadora María Alejandra Mussi, líder del trabajo, primero comprobaron que la bacteria puede percibir la luz y luego observaron que esa señal regula funciones clave como la motilidad, el metabolismo, la formación de biofilms y su capacidad de producir enfermedad.
En una segunda etapa, y en colaboración con especialistas en cronobiología, el equipo confirmó que estos cambios responden a un ritmo circadiano interno. El primer autor del estudio, Valentín Permingeat, destacó que es la primera vez que se demuestra la existencia de un reloj biológico en este tipo de patógenos.
Además, los científicos señalaron que el reloj de Acinetobacter baumannii es endógeno, ya que continúa funcionando incluso sin estímulos externos como la luz. Este dato abre la posibilidad de que la bacteria no responda igual a los antibióticos en todos los momentos del día, lo que podría ser clave para optimizar estrategias terapéuticas en el futuro.
Desde el equipo remarcaron que el hallazgo suma una dimensión temporal poco explorada en el estudio de las infecciones, al analizar no solo al huésped sino también el comportamiento del patógeno a lo largo del día.
Ante el aumento de casos y la baja en las coberturas de vacunación, Salud reforzó los protocolos de vigilancia, prevención y control en todo el país.
La inflamación crónica se consolida como un factor central para evaluar el riesgo cardiovascular, según nuevas recomendaciones científicas que proponen ampliar los controles médicos tradicionales.
La FDA dio luz verde a la versión oral de Wegovy, un fármaco GLP-1 de toma diaria que busca ampliar el acceso a los tratamientos para bajar de peso.
Un documento intersocietario reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna tetravalente, con resultados positivos en estudios clínicos y en la vida real.
Se trata de una inflamación crónica de bajo grado que avanza con la edad y está asociada a enfermedades cardiovasculares, diabetes y deterioro cognitivo.
