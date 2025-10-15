“Chingalán” brilló en el Premier Pádel de Milán

El argentino Federico “Chingo” Chingotto y el español Alejandro Galán conquistaron el título del Premier Pádel de Milán P1, al imponerse por 2-6, 6-3 y 6-0 a los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. Fue el sexto trofeo del año para la dupla hispano-argentina, que volvió a demostrar su solidez en las grandes citas del circuito internacional.

En la rama femenina, el dominio fue completamente español. Ariana Sánchez y Paula Josemaría vencieron a Claudia Fernández y Bea González por 6-2 y 6-4, alcanzando su quinto título de la temporada, luego de consagrarse en Riad, Bruselas, Buenos Aires y Valladolid.

El circuito Premier Pádel continuará su calendario con la próxima parada en Giza (Egipto), del 27 de octubre al 1 de noviembre.