Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomó juramento este lunes a Lisandro Catalán como ministro del Interior. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Norte de la Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios nacionales y colaboradores cercanos.

Catalán ocupaba hasta ahora el cargo de vicejefe de Gabinete del Interior y fue designado formalmente en su nuevo rol mediante el decreto 672/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

La asunción de Catalán se enmarca en la decisión del Poder Ejecutivo de crear nuevamente el Ministerio del Interior, medida instrumentada a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025.

Con este movimiento, el Gobierno busca darle mayor jerarquía institucional a la relación con las provincias y a la coordinación política en un contexto de negociaciones clave con los gobernadores.