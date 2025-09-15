Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior

Escándalo en la Aduana complica a Karina Milei
El reparto discrecional de mercadería incautada por parte de la Secretaría General derivó en cuestionamientos judiciales y políticos.
El acto se realizó en el Salón Norte de Casa Rosada y marcó la oficialización de la nueva cartera a través de un DNU.
El presidente Javier Milei le tomó juramento este lunes a Lisandro Catalán como ministro del Interior. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Norte de la Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios nacionales y colaboradores cercanos.
Catalán ocupaba hasta ahora el cargo de vicejefe de Gabinete del Interior y fue designado formalmente en su nuevo rol mediante el decreto 672/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
La asunción de Catalán se enmarca en la decisión del Poder Ejecutivo de crear nuevamente el Ministerio del Interior, medida instrumentada a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025.
Con este movimiento, el Gobierno busca darle mayor jerarquía institucional a la relación con las provincias y a la coordinación política en un contexto de negociaciones clave con los gobernadores.
El Presidente citó a sus funcionarios más cercanos en Casa Rosada y esta tarde grabará el mensaje que se emitirá en horario central para presentar el Presupuesto 2026.
El Gobierno provincial destinó $50 millones al Centro Agrotécnico Regional para la compra de un tractor. Desde AMSAFE cuestionaron la medida en medio de la crisis salarial docente.
El presidente concentrará una cargada agenda en Casa Rosada antes de viajar a Paraguay: encuentro con su mesa política, la asunción de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior y un mensaje en cadena nacional.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
La vicepresidenta argentina se expresó en redes sociales luego de conocerse la sentencia contra el exmandatario brasileño y el martes quedará a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Paraguay.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
