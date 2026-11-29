El domingo 29 de noviembre, HBO Max presenta una selección de cuatro películas de acción recomendadas para quienes buscan entretenimiento con adrenalina.

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Entre las opciones destaca "Mad Max: Furia en el camino", dirigida por George Miller y protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron. La película australiana de 120 minutos narra la historia de Max, un hombre que busca sobrevivir en soledad hasta que se une a un grupo que huye de una ciudadela tiránica en una intensa persecución por el desierto.

Otra propuesta es "El patriota", un filme estadounidense de 158 minutos dirigido por Roland Emmerich y protagonizado por Mel Gibson y Heath Ledger. Ambientada en 1776 durante la guerra de Independencia de Estados Unidos, la historia sigue a Benjamin Martin, un viudo que intenta proteger a su familia cuando su hijo mayor se une al ejército y las fuerzas británicas amenazan su hogar.

"El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford" es una película de 160 minutos dirigida por Andrew Dominik, con Brad Pitt y Casey Affleck en el reparto. Esta producción estadounidense relata la vida del famoso forajido Jesse James y la traición que sufre por parte de quienes más confía.

Finalmente, "Ricochet" es un filme de 105 minutos dirigido por Russell Mulcahy y protagonizado por Denzel Washington y John Lithgow. La trama gira en torno a Nick Styles, un joven policía que gana popularidad tras detener a un peligroso asesino, pero cuya vida corre peligro cuando el criminal planea una venganza tras recuperar la libertad.

Estas películas están disponibles en el catálogo de HBO Max para quienes deseen disfrutar de una jornada con acción y suspenso.

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