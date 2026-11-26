El jueves 26 de noviembre, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul participaron de una producción fotográfica para la nueva edición de Vogue Latinoamérica, en medio de la expectativa por su casamiento previsto para el 19 de diciembre.

Foto: Redes sociales

La pareja posó con un estilo veraniego y natural. Stoessel lució un conjunto blanco con una malla enteriza y mostró su anillo de compromiso, mientras que De Paul posó sin remera, exhibiendo sus tatuajes y un look relajado.

En la entrevista, ambos repasaron su relación y los proyectos futuros. De Paul recordó la emoción de ver a Tini en el escenario de Futttura, y la cantante destacó lo especial que es acompañarlo en sus partidos y verlo cumplir sus objetivos deportivos.

Sobre la decisión de casarse, explicaron que no hubo una propuesta formal, sino que la idea fue creciendo en conversaciones cotidianas. "Cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad", afirmó el futbolista.

Además de la producción en pareja, Tini protagonizó la tapa individual de la misma edición de Vogue. En esa sesión, lució un vestido largo rosa pastel con diseño de gasa plisada y detalles asimétricos, posando sobre una embarcación con un estilo natural y relajado.

Durante la entrevista, la cantante también reflexionó sobre cómo su etapa en Disney afectó su personalidad y espontaneidad, y habló sobre el contraste entre su imagen pública y su esencia previa a la fama, tema que aborda en su canción "Posta", del álbum "Un mechón de pelo".

La producción contó con el trabajo de estilistas y maquilladores que acompañaron la estética fresca y natural de la artista y el deportista.

El casamiento de la pareja está previsto para el 19 de diciembre, un evento que genera gran expectativa entre sus seguidores y el público en general.

Notas relacionadas