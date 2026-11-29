Los Pumas disputan este domingo 29 de noviembre a las 10:10 de la mañana (hora argentina) el partido por el séptimo puesto del Nations Championship 2026. El encuentro se juega en el estadio de Twickenham, en Londres, y será transmitido en vivo por ESPN 2 y plataformas de streaming como Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

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El seleccionado argentino llega a este compromiso tras finalizar cuarto en la tabla del Hemisferio Sur, con un registro de dos victorias y cuatro derrotas en la primera fase del torneo. Escocia, por su parte, terminó cuarto en el Hemisferio Norte, con cuatro triunfos y dos caídas, lo que motivó este cruce para definir la séptima posición del certamen.

Para este partido, el entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, realizará seis modificaciones en el equipo titular respecto al último encuentro contra Francia. Entre los cambios se destacan las inclusiones de Rodrigo Martínez, Pedro Rubiolo, Joaquín Moro, Gonzalo García, Faustino Sánchez Valarolo y Rodrigo Isgró.

La formación inicial de Argentina estará integrada por Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli. El cuerpo técnico también convocó a Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade como suplentes.

Escocia presentará un equipo encabezado por Rory Sutherland, Ewan Ashman, D’arcy Rae, Gregor Brown, Jonny Gray, Josh Bayliss, Rory Darge, Magnus Bradbury, Jamie Dobie, Finn Russell, Darcy Graham, Rory Hutchinson, Huw Jones, Kyle Steyn y Blair Kinghorn, con Gregor Townsend como entrenador.

El historial entre ambos seleccionados registra 27 enfrentamientos, con 13 victorias para Argentina y 14 para Escocia. En esta edición del Nations Championship ya se cruzaron en la primera fecha, con triunfo escocés por 47-38 en Córdoba.

El árbitro designado para el partido será Pierre Brousset, de Francia. Este encuentro forma parte del Finals Weekend, jornada en la que se definen todas las posiciones del torneo.

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