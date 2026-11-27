El violinista germano-estadounidense David Garrett estrenó el videoclip oficial de «Deux Guitares», una de las piezas originales incluidas en su último álbum «Immortal», publicado el 9 de octubre de 2026 por el sello Deutsche Grammophon.

La composición combina la formación clásica de Garrett con una melodía folclórica de autor desconocido, que el músico adaptó y llevó a un formato orquestal. La orquestación fue realizada junto al compositor John Haywood.

En la grabación participaron el pianista Julien Quentin, el guitarrista Franck van der Heijden y la orquesta The Prezent. Según explicó Garrett en un episodio de la serie Track by Track, la pieza parte de una melodía tradicional cuya autoría no está identificada.

El álbum «Immortal» reúne obras de compositores clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy y John Williams, junto a composiciones propias de Garrett, entre ellas «Deux Guitares». El nuevo videoclip amplía la presentación audiovisual del disco y destaca la faceta del violinista como compositor y arreglador, mostrando cómo transforma una melodía tradicional para violín y orquesta.

Este lanzamiento se suma a la difusión del álbum, que busca combinar repertorio clásico con nuevas creaciones, reflejando la versatilidad del músico en la escena contemporánea.