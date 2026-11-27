La modelo y conductora Paula Chaves habló por primera vez sobre los motivos que la llevaron a dejar el canal de streaming OLGA, donde participaba en el programa Tapados de laburo. La explicación se dio el viernes 27 de noviembre, cuatro meses después de su salida.

Foto: Redes sociales

Chaves señaló que, aunque el primer año en OLGA fue positivo y disfrutó mucho su trabajo, comenzó a sentirse incómoda con la dirección que estaba tomando el programa. "Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo ya no me estaba sintiendo cómoda", afirmó.

Según explicó, le costaba involucrarse en ciertos temas y sentía que su presencia podía estar limitando el desarrollo del programa, que buscaba un nuevo rumbo con la incorporación de Cami Fortunato. "Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar", agregó.

La conductora destacó que su decisión responde a la búsqueda de proyectos que le permitan sentirse cómoda y poder mostrarse tal como es. "Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo", indicó.

En julio de 2026, cuando anunció su salida, Paula Chaves había mencionado que se debía a compromisos personales y viajes programados, además de evaluar otras propuestas laborales. Sin embargo, ahora aclaró que la verdadera razón fue su incomodidad con la nueva orientación del programa y su deseo de no forzar situaciones que no se ajustaban a su estilo.

La conductora mantuvo una buena relación con sus compañeros y valoró el trato recibido en OLGA, pero prefirió dar un paso al costado para buscar un espacio más acorde a sus intereses y forma de trabajo.

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