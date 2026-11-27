La bailarina y ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, publicó el viernes 27 de noviembre un video en Instagram que llamó la atención por su contenido visual y estético. En las imágenes, Celis aparece en ropa interior y con el cuerpo pintado de oscuro, realizando una coreografía junto a Ampi Peña, integrante de la obra teatral Sex.

Foto: Redes sociales

El clip está musicalizado con "Bodypainting", tema de la cantante Emilia Mernes, y combina movimientos sensuales con una puesta en escena que juega con la pintura corporal. Además del video principal, Celis compartió fragmentos sin editar donde se la ve bailando con soltura junto a Peña.

La publicación generó una rápida viralización entre sus seguidores, quienes destacaron la complicidad entre ambas artistas y el despliegue visual del material. En el posteo, Celis incluyó un mensaje dirigido a Emilia Mernes que dice: “Dos cuerpos, un pincel y nosotras siendo la obra. ‘Bodypainting’ no era una canción, es una señal. ¿Te gusta cómo estamos, Emilia, o nos querés borrar el diseño?”.

El video también recibió comentarios de figuras del mundo del espectáculo y streaming, entre ellos Julieta Poggio, Chiara Mancuso y Fede Bongiorno, quienes expresaron su apoyo y admiración por la propuesta.

Este contenido se suma a la actividad reciente de Daniela Celis en redes sociales, donde suele compartir momentos relacionados con su carrera artística y su vida personal.

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