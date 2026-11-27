La cantautora argentina Daniela Spalla lanzó el viernes 26 de noviembre su nuevo sencillo titulado «Mejor de Lejos». La canción, producida por Nico Cotton y acompañada por un videoclip dirigido por la realizadora chilena Cami Grandi, aborda la desilusión que surge cuando la realidad desarma lo que alguna vez se idealizó, ya sea una ciudad, una persona o un amor.

Este tema se suma a «La Espina» y «Tu Veneno» como adelantos del próximo álbum de Spalla, que continúa explorando la energía del pop rock argentino con un enfoque irónico sobre la distancia y las expectativas.

En el último año, Daniela Spalla recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional y realizó una gira por Estados Unidos junto al cantante Esteman, con presentaciones en ciudades como Nueva York, Chicago, Dallas, Houston y Los Ángeles.

Además, la artista tiene previstas varias presentaciones para 2027, entre ellas un concierto en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México el 19 de febrero, con entradas agotadas. También participará en los festivales Cosquín Rock y Lollapalooza Argentina durante el próximo año.

Estos lanzamientos y actividades forman parte de la promoción de su nuevo disco de estudio, que continúa generando expectativa entre sus seguidores.

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