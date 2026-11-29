Luzabril lanza «KARMEN», álbum que une música y cine
La cantautora y realizadora argentina Luzabril presentó su nuevo álbum titulado «KARMEN», que combina música y cine como formas de narrar. El lanzamiento reúne distintas etapas de su carrera y refleja su interés por integrar la canción con la realización audiovisual.
El álbum fue producido junto a Leo Peire en PeireStudio, donde se grabó, mezcló y masterizó. La portada del disco incluye una pintura original del artista francés Pierrick Her, conocido por su trabajo en simbolismo, surrealismo y abstracción, que aporta una dimensión visual al proyecto.
Luzabril comenzó su carrera solista en Buenos Aires en 2005 con el disco «Ecléctica» y en 2007 lanzó «Cazador de Sueños», grabado en estudios reconocidos de la ciudad. Sus videoclips tuvieron difusión en canales especializados y en 2008 abrió conciertos de las bandas Tristania y Tarja Turunen en Buenos Aires.
Con el tiempo, la artista incorporó la realización audiovisual a su trabajo musical. Su cortometraje musical «Perdón» recibió premios en festivales internacionales como New York Film & Female Actress Awards y Golden Lion International Film Festival, además de una mención de honor en Los Angeles Movie & Music Video Awards.
Esta experiencia audiovisual se refleja en «KARMEN», donde la imagen y la música se entrelazan para continuar una búsqueda creativa iniciada en sus primeros trabajos y desarrollada en sus videoclips y cortometrajes.
El proyecto fue realizado bajo la producción artística de Leo Peire y Luzabril para Tadeus Animal Productora Audiovisual, consolidando un diálogo entre música y artes visuales que atraviesa todo el álbum.
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