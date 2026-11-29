Marvel Studios publicó el lunes 29 de noviembre un nuevo tráiler oficial de Avengers: Doomsday, a menos de un mes del estreno mundial de la película. El adelanto incluye imágenes inéditas que anticipan el regreso de personajes emblemáticos y el cruce de distintas franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Foto: Redes sociales

El avance confirma que Steve Rogers vuelve como uno de los protagonistas centrales, compartiendo escenas con Peggy Carter y Sam Wilson, quien actualmente porta el escudo de Capitán América. Además, reúne a varios equipos y héroes de diferentes realidades del multiverso Marvel.

Entre las novedades, destacan la primera aparición en pantalla grande de Los Cuatro Fantásticos, que se suman a la batalla principal, y la presencia de los X-Men, consolidando el esperado encuentro con los Vengadores. También participan Thor y Shang-Chi en secuencias de acción, junto a Bucky Barnes, aliado histórico de Steve Rogers.

El tráiler introduce al antagonista principal, Victor Doom, cuya identidad bajo la máscara mantiene el suspenso. Se menciona que Robert Downey Jr. podría interpretar al villano, aunque esto no fue confirmado.

La película tiene previsto su estreno en Latinoamérica el 16 de diciembre, dos días antes de su lanzamiento global el 18 de diciembre. Avengers: Doomsday promete ser uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, al reunir a personajes y franquicias que hasta ahora no habían compartido pantalla.

El nuevo avance generó gran expectativa entre los seguidores del MCU, que aguardan el desenlace de esta saga que mezcla acción, drama y la exploración del multiverso.

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