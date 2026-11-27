CHAPEAUX presenta su segundo single «Aguacero»
El viernes 26 de noviembre, el grupo CHAPEAUX estrenó su segundo single oficial titulado «Aguacero». Esta nueva canción muestra una faceta más íntima y melódica del quinteto, en contraste con la energía pop de su debut «Me Provoca».
«Aguacero» fue compuesta por Elena Rose, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Rose ha colaborado con artistas como Karol G, Selena Gomez y TINI, mientras que Torres y Rengifo forman el dúo productor responsable de éxitos como «Despacito». La producción musical estuvo a cargo de Afo Verde y Drew (Andrés Saavedra).
El videoclip, dirigido por Facundo Ballve, fundador de Anestesia Audiovisual, muestra a las cinco integrantes en un espacio industrial. La filmación combina primeros planos y tomas grupales, con una lluvia que aumenta en intensidad a lo largo del video, envolviendo a las artistas.
Este lanzamiento sucede luego de que «Me Provoca» alcanzara el puesto 93 en el Top 200 de Spotify Argentina y superara los dos millones de reproducciones, según los datos difundidos para el estreno de «Aguacero».
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