Susana Giménez envió por error un audio y reaccionó con humor
El jueves 26 de noviembre, Marcelo Iripino, coreógrafo histórico de Susana Giménez, relató una situación divertida que vivió con la conductora. Durante su participación en el programa Pasó en América, Iripino compartió un audio que Susana le envió por error y que generó risas en el estudio.
Foto: Redes sociales
El mensaje de voz de Giménez expresaba su molestia por una situación que no especificó: "Bueno, lo que pasa que, viste que no da, no da y es un horror. Y es un horror, pero bueno, no importa. Después hablamos. Te quiero, chau". Al darse cuenta de que el audio no estaba destinado a él, Iripino le avisó inmediatamente: "Susana, me mandaste un mensaje equivocado, ¿no?".
La conductora no se mostró preocupada por el error y lo primero que preguntó fue si había dicho algo malo. Tras la confirmación de que no, cerró la conversación con humor: "Ah, entonces no me importa, chau".
Esta anécdota refleja la relación cercana y distendida que mantienen ambos desde hace años, y fue compartida en un espacio dedicado a repasar historias personales y profesionales del bailarín junto a la figura televisiva.
Por otro lado, el episodio también muestra el lado más espontáneo de Susana Giménez, alejado de la formalidad que suele tener en sus apariciones públicas. La grabación se viralizó rápidamente y generó comentarios entre sus seguidores y el público del programa.
Esta historia se suma a otras vivencias que Iripino ha contado sobre su trabajo y amistad con la conductora, consolidando su rol como colaborador y amigo de una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.
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