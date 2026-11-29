Avengers: Doomsday se estrena en Argentina el 16 de diciembre
Marvel Studios anunció que la película Avengers: Doomsday se estrenará en los cines de Argentina y Latinoamérica el miércoles 16 de diciembre, adelantándose dos días respecto al lanzamiento en Estados Unidos y otras regiones.
Foto: Redes sociales
El anuncio se realizó tras la publicación del tráiler oficial que confirmó el regreso de Steve Rogers y mostró imágenes de Victor Doom, el villano central de la historia. La franquicia destacó en sus redes sociales que la fecha anticipada permitirá a los espectadores locales ser de los primeros en ver el cruce multiversal.
La trama de Avengers: Doomsday reúne a personajes como Steve Rogers, Peggy Carter, Sam Wilson en su rol como Capitán América, Thor, Shang-Chi, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men, quienes enfrentan la amenaza de Victor Doom. La identidad del actor que interpretará a Doom, y si Robert Downey Jr. participará, se mantiene en reserva.
Para quienes deseen repasar la historia antes del estreno, Disney+ habilitó una guía visual con 15 películas y series recomendadas para entender el contexto del universo Marvel. Entre ellas se encuentran X-Men (2000), Capitán América: El primer vengador, Avengers: Infinity War, Loki (temporadas 1 y 2), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.
Este lanzamiento anticipado en Latinoamérica confirma la importancia del mercado regional para Marvel y genera expectativa entre los fanáticos locales que seguirán de cerca la llegada de esta nueva entrega.
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