Santiago Maratea volvió a tener presencia en Instagram este viernes 27 de noviembre, luego de anunciar el cierre de sus redes sociales personales. El creador de contenido presentó Fundación Lápiz, una iniciativa con la que busca desarrollar proyectos sociales y establecer una nueva fuente de ingresos.

A través de un video publicado en la cuenta @lapizfundacion, el influencer explicó los principales objetivos de esta etapa, que tendrá como ejes la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario.

La nueva cuenta superó los 250.000 seguidores durante las primeras horas de difusión, según consignó Agencia Noticias Argentinas.

Una fundación con aportes mensuales

Entre las propuestas presentadas, Maratea planteó la posibilidad de implementar un sistema de financiamiento similar al de una membresía, mediante el cual los seguidores puedan realizar contribuciones periódicas para sostener las actividades.

El monto inicial que tiene previsto es de $3.000 mensuales por persona, lo que representaría un aporte de $36.000 anuales.

Según explicó, su intención es que quienes participen del proyecto también encuentren beneficios por formar parte de la iniciativa. Sin embargo, todavía no detalló cuáles serían esas prestaciones ni cómo se instrumentaría el sistema de aportes.

El influencer también adelantó que utilizará la cuenta para compartir información sobre el desarrollo de los programas sociales y generar contenido relacionado con la economía.

Quiero vivir de esto

Uno de los puntos abordados durante la presentación fue el aspecto económico personal. Maratea manifestó que pretende dedicarse de lleno a la fundación y obtener ingresos a partir de su actividad dentro del proyecto.

«Yo quiero vivir de esto», expresó al explicar los motivos por los cuales decidió abandonar su cuenta personal de Instagram, que hasta entonces constituía una de sus fuentes de ingresos.

La propuesta representa un cambio en la modalidad de trabajo del influencer, conocido por impulsar campañas solidarias y colectas a través de las plataformas digitales.

El origen de Fundación Lápiz

El nombre de la iniciativa está inspirado en el ensayo «Yo, el lápiz», un texto que aborda conceptos vinculados con la cooperación espontánea, el conocimiento disperso y los incentivos económicos.

Además de los programas destinados a la salud y la educación, Maratea anticipó que tiene previsto lanzar un podcast en el que se abordarán las problemáticas relacionadas con el trabajo de la fundación.

Por el momento, la presentación se concentró en los objetivos generales del proyecto. Resta conocer los plazos de ejecución de las iniciativas, los mecanismos de administración de los recursos y las condiciones definitivas bajo las cuales funcionará el sistema de membresías.