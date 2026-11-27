El universo de Marvel vuelve a desembarcar en Monopoly GO! con el lanzamiento de Doomsday Go!, una temporada especial desarrollada por Scopely en colaboración con Marvel Games. La propuesta conecta el videojuego para dispositivos móviles con la próxima película de los Avengers, cuyo estreno está previsto para diciembre.

La actualización comenzó el 25 de noviembre y permanecerá activa durante aproximadamente dos meses. A lo largo de ese período, los usuarios podrán acceder a actividades relacionadas con los superhéroes de Marvel y participar en desafíos que tendrán a Doctor Doom como principal antagonista.

Doctor Doom y los X-Men llegan al tablero

Entre las incorporaciones se encuentran dos escenarios vinculados con personajes centrales de los cómics. Uno está ambientado en el territorio gobernado por Doctor Doom, mientras que el otro recrea la residencia de los X-Men.

Los enfrentamientos contra el villano tendrán lugar mediante eventos temporales en los que los participantes deberán conseguir una serie de aciertos consecutivos en una dinámica basada en monedas.

La iniciativa también contempla actividades de búsqueda de tesoros en las que los jugadores podrán utilizar poderes asociados con diferentes personajes.

Nuevas formas de jugar

Scopely detalló que los desafíos de excavación permitirán acumular energía para activar habilidades especiales. Cada evento tendrá su propio personaje y una capacidad determinada que ayudará a avanzar sobre el tablero.

Por otro lado, los lanzamientos de monedas ofrecerán distintos beneficios. Thor estará asociado con la obtención de tiradas adicionales, mientras que la Mujer Invisible permitirá conseguir elementos de protección y Cíclope ayudará a progresar en determinados eventos.

Estas modalidades se incorporan a las actividades habituales del videojuego y estarán distribuidas a lo largo de la temporada.

Coleccionables y una recompensa gratuita

Los personajes de Marvel también tendrán presencia en el sistema de colección del juego. El álbum de esta edición incluirá 23 grupos de estampas, con figuras como Spider-Man, Wolverine, Deadpool y otros integrantes de los Avengers y los X-Men.

Según informó la desarrolladora, los usuarios tendrán la posibilidad de obtener piezas especiales que desbloquearán elementos de personalización permanentes.

Además, quienes hayan completado el cuarto tablero podrán reclamar sin costo un escudo inspirado en los Avengers. El beneficio estará disponible hasta el cierre de la temporada.

Una colaboración que anticipa el estreno cinematográfico

Doomsday Go! representa la tercera integración entre Marvel y Monopoly GO!, en una estrategia que vincula los contenidos del videojuego con otras producciones de entretenimiento.

En este caso, el lanzamiento coincide con las semanas previas al estreno de Avengers: Doomsday, la película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo que contará con Robert Downey Jr. en el papel de Doctor Doom.

La temporada continuará después de la llegada de la producción cinematográfica a las salas y finalizará el miércoles 27 de enero de 2027, fecha límite para acceder a sus recompensas temporales.