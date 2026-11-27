La cuenta regresiva para el estreno de Avengers: Doomsday comenzó con nuevas especulaciones sobre los personajes que podrían formar parte de la película. Entre ellos aparece Tobey Maguire, quien podría volver a interpretar a Spider-Man después de su participación en No Way Home, estrenada en 2021.

Las versiones surgieron tras la presentación del tráiler definitivo de la producción dirigida por Anthony y Joe Russo. Una de las secuencias del adelanto llamó la atención de los seguidores de Marvel por sus similitudes con escenarios utilizados en las primeras películas del Hombre Araña.

Sin embargo, hasta el momento, el estudio no confirmó la incorporación de Maguire al reparto.

Las pistas que despertaron las teorías

Uno de los momentos más comentados del tráiler tiene como protagonista a Shang-Chi, interpretado por Simu Liu. El personaje aparece sobre el edificio Chrysler de Nueva York, una construcción vinculada con distintas representaciones cinematográficas de Spider-Man.

La escena generó comparaciones con las películas dirigidas por Sam Raimi entre 2002 y 2007. Su presencia, no obstante, no permite establecer por sí sola una conexión con aquella trilogía.

Los seguidores también analizaron otros elementos visuales del adelanto que interpretaron como posibles referencias al superhéroe. Estas observaciones dieron lugar a nuevas hipótesis sobre la participación de distintas versiones de Peter Parker.

El multiverso será protagonista

La próxima película de los Vengadores reunirá personajes pertenecientes a diferentes universos cinematográficos. La historia estará centrada en una amenaza que obligará a distintos grupos de superhéroes a enfrentarse a una crisis compartida.

Robert Downey Jr., reconocido por su interpretación de Iron Man, regresará a la franquicia en el papel de Victor von Doom, mientras que actores vinculados con los X-Men y Los Cuatro Fantásticos también integrarán el elenco.

Esta estructura narrativa permite considerar la posibilidad de recuperar personajes de producciones anteriores, como ocurrió en Spider-Man: No Way Home, donde Maguire compartió pantalla con Andrew Garfield y Tom Holland.

Por ahora, las versiones sobre una nueva aparición del actor permanecen sin confirmación oficial.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday

De acuerdo con el comunicado regional difundido por Disney, la película llegará a los cines el próximo 16 de diciembre de 2026.

La producción contará con un elenco integrado, entre otros, por Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Patrick Stewart e Ian McKellen.

La incorporación de personajes procedentes de distintas etapas cinematográficas constituye uno de los principales elementos de esta nueva entrega de los Vengadores.

Mientras continúa la campaña promocional, Marvel mantiene sin resolver algunas de las preguntas que surgieron alrededor del reparto. Entre ellas, la posibilidad de que Tobey Maguire vuelva a vestir el traje de Spider-Man, una participación que podría conocerse recién con el estreno de la película.