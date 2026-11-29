El domingo 29 de noviembre, Centenario de Venado Tuerto logró una victoria ajustada frente al líder Villa Mitre, al imponerse 81-79 en tiempo suplementario en un partido correspondiente a la Liga Argentina de básquet.

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Desde el inicio, Villa Mitre mostró una defensa sólida y un juego rápido que le permitió sacar una ventaja de diez puntos. Sin embargo, tras un tiempo muerto pedido por el entrenador de Centenario, Víctor Daitch, el local mejoró su rendimiento y logró empatar el primer tiempo 43-43, con aportes destacados de Gaspar Ruiz García y Messiah Jones.

En el tercer cuarto, Villa Mitre volvió a distanciarse, apoyado en los 28 puntos de Álvaro Yarza, pero Centenario respondió con Máximo Araujo, quien tomó protagonismo ofensivo para mantener a su equipo en partido.

Los últimos minutos del tiempo reglamentario fueron intensos y desprolijos, con ambos equipos fallando oportunidades. Centenario logró empatar con dos tiros libres de Ruiz García tras una falta en una corrida, forzando el suplementario tras un último intento fallido de Villa Mitre.

En el tiempo extra, Centenario mostró mayor carácter y logró imponerse por 81-79, sumando un triunfo clave que lo acerca a los primeros puestos de la tabla en la Liga Argentina.

Con esta victoria, el equipo de Venado Tuerto se mantiene competitivo en la zona alta del torneo y buscará continuar con esta racha en sus próximos encuentros.

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