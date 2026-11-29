El domingo 13 de diciembre se realizarán las elecciones para elegir al presidente del club Independiente, donde Enrique “Quique” Sacco compite como candidato por el Movimiento Independiente Auténtico. Sacco, periodista con experiencia en gestión deportiva, expuso su plan para el club, que incluye la reducción del plantel profesional, el refinanciamiento de las deudas y la remodelación del estadio.

Foto: Redes sociales

El candidato explicó que su proyecto contempla la incorporación de un director deportivo con trayectoria en Europa, quien coordinará cuatro secretarías: Técnica, Gestión de Talentos y Formadores, Fútbol Inteligente y Datos, y Logística. Sacco destacó la necesidad de un equipo dedicado exclusivamente al club para ordenar y poner en valor la institución.

Sacco afirmó que su candidatura es el resultado de un proceso que comenzó hace más de un año, con la formación de un equipo de socios comprometidos y la búsqueda de respaldo financiero para llevar adelante su propuesta. Señaló que su experiencia previa en la gestión del club Barrancas y en la Superliga le brindan herramientas para afrontar el desafío.

En cuanto al plantel, Sacco criticó la alta rotación de jugadores y cuerpos técnicos en los últimos años, con 55 incorporaciones y 12 entrenadores, lo que calificó como un despilfarro. Además, descartó la continuidad del jugador Jadson Viera en su proyecto.

Respecto a la estructura dirigencial, Sacco presentó a sus vicepresidentes: Sebastián Epelboim, abogado y descendiente de una familia con historia en Independiente, y Hugo Lombardo, empresario del sector tecnológico, ambos elegidos por su capacidad profesional y compromiso con el club.

El periodista aclaró que no hará promesas irreales y que su gestión se basará en un plan lógico y responsable para recuperar la identidad y el prestigio de Independiente, que según él se ha ido perdiendo con el tiempo debido a decisiones erróneas y falta de planificación.

Las elecciones contarán con cinco candidatos, entre ellos Luciano Nakis, Gastón Gaudio, Daniel González y Adrián Simón, quienes competirán por la conducción del club.

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