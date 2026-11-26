La Municipalidad de Villa Cañás abrirá la temporada 2026-2027 del Balneario Municipal "Virginia L. de Díaz" el domingo 29 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Para la inauguración se realizará el 3er Festival del Agua, que contará con la presentación de un DJ en vivo, la participación de la Agrupación Folklórica "La Gauchito Gil" y una feria de artesanos y emprendedores.

Los visitantes podrán disfrutar de la laguna y sus espacios naturales, además de actividades como deportes acuáticos, avistaje de aves, uso de la pileta, mesas y parrilleros.

Las tarifas para esta temporada son: entrada general de lunes a jueves a $3.000 y viernes, sábados, domingos y feriados a $5.000. Los niños menores de 12 años ingresan sin cargo.

El alquiler de lanchas y motos de agua tiene un costo de $20.000. El estacionamiento se cobrará $3.000 los días viernes, sábados, domingos y feriados. Además, se ofrecen dormis a $30.000.

El camping es gratuito con la entrada diaria paga, aunque se recomienda consultar por los lugares habilitados para acampar.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (03462) 308500 o visitar la página oficial de la Municipalidad de Villa Cañás.

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