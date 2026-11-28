El gomero, conocido científicamente como Ficus elastica, es una planta de interior popular por sus hojas grandes y brillantes. Para que crezca fuerte y mantenga un aspecto saludable, es fundamental elegir el lugar adecuado dentro del hogar, según indicaron especialistas en jardinería.

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Esta especie necesita un ambiente luminoso, preferentemente cerca de una ventana que reciba luz natural abundante pero indirecta. La orientación este es recomendada porque permite aprovechar el sol suave de la mañana, evitando la radiación intensa del mediodía y la tarde que puede dañar las hojas.

Ubicar el gomero en rincones oscuros o detrás de cortinas gruesas puede afectar su desarrollo, provocando hojas pequeñas, tallos alargados en busca de luz y pérdida de follaje. Además, se aconseja mantenerlo alejado de corrientes de aire, calefactores y equipos de aire acondicionado para evitar estrés en la planta.

El cuidado del gomero también implica un riego moderado, regando solo cuando la capa superficial del sustrato esté seca para evitar el exceso de agua. Es importante que la maceta tenga buen drenaje para que el agua sobrante pueda salir y evitar encharcamientos.

La limpieza periódica de las hojas con un paño húmedo ayuda a que reciban mejor la luz y se mantengan saludables. También se recomienda girar la maceta de forma regular para que todas las partes de la planta reciban iluminación de manera equilibrada y evitar que crezca inclinada hacia un solo lado.

Cuando las raíces llenan la maceta y comienzan a salir por los agujeros de drenaje, es momento de trasplantar el gomero a un recipiente un poco más grande. Para ejemplares jóvenes o con troncos delgados, colocar un tutor puede brindar el sostén necesario para un crecimiento firme.

Con una ubicación adecuada y cuidados constantes, el gomero puede alcanzar un porte considerable, con hojas vistosas y una estructura robusta que lo convierten en una opción destacada para decorar interiores.

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