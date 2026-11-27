El viernes 27 de noviembre se difundió que, según el Feng Shui, la puerta de entrada de una vivienda representa el acceso a nuevas oportunidades y merece atención especial en la decoración.

Foto: Redes sociales

Una de las recomendaciones es colocar un nudo chino rojo cerca de la puerta o en el recibidor. Este objeto artesanal, elaborado con cordones entrelazados y decorado con borlas o monedas, simboliza prosperidad, protección y buenos deseos en la cultura china.

El color rojo, asociado en distintas tradiciones chinas con vitalidad y buena fortuna, refuerza el significado del nudo como un recordatorio de proyectos y crecimiento. Para su correcta incorporación, se aconseja ubicarlo en una pared visible, sin obstruir la circulación ni la apertura de la puerta.

Además, el Feng Shui sugiere que el recibidor transmita una sensación de bienvenida y permita una circulación cómoda. En este marco, el nudo chino puede complementar la intención de atraer energías positivas y prosperidad.

Este elemento forma parte de una tradición artesanal con siglos de historia, en la que las formas entrelazadas representan unión, continuidad y deseos positivos. Algunos diseños incluyen símbolos específicos vinculados con la fortuna y el bienestar.

Para integrar el nudo chino en la decoración, se recomienda elegir un tamaño pequeño o mediano que combine con los colores del espacio y mantener el área ordenada y limpia para favorecer la circulación de energías.

Esta práctica se suma a otras recomendaciones del Feng Shui para armonizar los espacios y potenciar las oportunidades que ingresan al hogar.

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