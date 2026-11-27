La alocasia, conocida también como oreja de elefante en algunas de sus variedades, se ha convertido en una opción popular para decorar interiores gracias a sus hojas de gran tamaño y su apariencia tropical. Esta planta puede presentar hojas verdes, brillantes, alargadas o en forma de corazón, según la variedad.

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Se recomienda ubicarla en livings, cerca de ventanas con buena luz indirecta o en rincones despejados donde pueda sumar volumen y un toque natural. Las alocasias con hojas grandes funcionan mejor en espacios amplios, ya que necesitan lugar para crecer sin quedar apretadas entre muebles.

Para potenciar su presencia, se aconseja combinar la maceta con materiales naturales como cerámica, fibras vegetales o madera, que refuerzan el estilo cálido de la decoración. Las variedades con hojas oscuras o nervaduras marcadas aportan mayor protagonismo visual.

En cuanto a cuidados, la alocasia requiere mucha luz indirecta para desarrollarse adecuadamente. La exposición prolongada al sol directo puede dañar sus hojas, mientras que la falta de luz debilita su crecimiento. El riego debe mantener la tierra húmeda pero sin encharcar, dejando secar ligeramente la superficie antes de volver a regar. Es fundamental usar macetas con buen drenaje y sustrato aireado para evitar problemas en las raíces.

La humedad ambiental también influye en la salud de la planta. En ambientes secos, especialmente con calefacción, las hojas pueden deteriorarse. Para mejorar las condiciones, se puede agrupar plantas o utilizar humidificadores, siempre asegurando una adecuada ventilación.

Durante los meses cálidos, la alocasia suele producir nuevas hojas si recibe las condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad. En invierno, algunas variedades reducen su crecimiento o entran en reposo.

Es importante tener en cuenta que la alocasia contiene sustancias tóxicas e irritantes si se ingiere, por lo que se recomienda mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas.

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