La planta de incienso, conocida también como falso incienso (Plectranthus coleoides), es una especie ornamental que aporta color y aroma a patios, balcones y jardines. Para que sus hojas crezcan abundantes y mantengan un buen color, es fundamental elegir correctamente el lugar donde se ubica y cuidar su riego.

Foto: Redes sociales

Este tipo de planta necesita buena iluminación, preferentemente con algunas horas de sol suave en la mañana. Se recomienda evitar la exposición directa al sol intenso de la tarde, especialmente en zonas con altas temperaturas, ya que puede dañar las hojas. Por ello, un espacio con semisombra durante las horas más calurosas es ideal.

En ambientes interiores, lo aconsejable es colocar la planta cerca de una ventana que reciba luz natural abundante. La falta de luz puede provocar que los tallos se alarguen y pierdan densidad, además de afectar el color de las hojas. También se debe evitar ubicarla en lugares con corrientes de aire fuertes o cambios bruscos de temperatura, sobre todo en invierno.

Respecto al riego, debe ser moderado y adaptado al crecimiento de la planta. Es importante no mantener el sustrato constantemente húmedo para prevenir problemas en las raíces. Se recomienda verificar la humedad de la tierra y regar cuando la capa superficial esté seca. La maceta debe contar con agujeros de drenaje y un sustrato que permita eliminar el exceso de agua.

La poda es otra práctica que favorece el desarrollo frondoso de la planta. Cortar las puntas de los tallos cuando crecen demasiado o pierden hojas en la base estimula la aparición de nuevas ramificaciones. Además, los recortes pueden utilizarse para reproducir nuevos ejemplares mediante esquejes.

Durante los meses de crecimiento, se puede aplicar un fertilizante equilibrado siguiendo las indicaciones del producto. Sin embargo, un exceso de fertilización no garantiza una planta más saludable y debe evitarse.

Estos cuidados básicos permiten mantener la planta de incienso con hojas coloridas y un crecimiento vigoroso, ideal para decorar espacios exteriores e interiores con luz natural.

Notas relacionadas