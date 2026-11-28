La planta cala, conocida científicamente como Zantedeschia, es una especie ornamental popular para jardines, patios y balcones debido a sus flores y hojas decorativas. Además, puede multiplicarse en casa sin necesidad de adquirir nuevos ejemplares.

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El método más utilizado para reproducir la cala es la división de sus rizomas, estructuras subterráneas que almacenan nutrientes y generan nuevos brotes. Esta técnica permite obtener nuevas plantas a partir de partes separadas de la planta madre.

El procedimiento debe realizarse preferentemente cuando la planta termina su ciclo de crecimiento y entra en reposo, o justo antes de iniciar una nueva etapa de brotación. El momento exacto varía según el clima y la variedad de cala.

Para dividir los rizomas se recomienda usar una pala pequeña o un cuchillo limpio y desinfectado, guantes de jardinería, macetas con buen drenaje o un sector preparado del jardín, y sustrato fértil y suelto. Primero se extrae con cuidado la planta del suelo o maceta para exponer los rizomas. Luego se separan las partes que tengan al menos una yema o punto de crecimiento, evitando cortes innecesarios para prevenir infecciones.

Las divisiones se plantan en recipientes individuales o directamente en el jardín, cubriéndolas con sustrato sin enterrarlas demasiado y regándolas para asentar la tierra.

Durante las primeras semanas, es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando el encharcamiento que puede provocar la pudrición de los rizomas antes de que desarrollen raíces nuevas. La cala crece mejor en lugares luminosos con sol suave o semisombra, y en zonas calurosas se recomienda protegerla del sol intenso de la tarde.

La reproducción por división de rizomas requiere paciencia, ya que las nuevas plantas tardan en establecerse y no todas crecen al mismo ritmo. Con cuidados adecuados, es posible ampliar la colección de calas sin necesidad de comprar ejemplares adicionales.

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