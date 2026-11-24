El martes 24 de noviembre, se difundió que en la práctica del Feng Shui, las figuras de patos mandarines son símbolos asociados con el amor duradero, la fidelidad y la armonía en la pareja. Estas figuras decorativas se utilizan para representar deseos de consolidar o fortalecer vínculos afectivos dentro del hogar.

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El dormitorio es el espacio más aconsejado para colocar estas figuras, ya que representa la intimidad y la relación de pareja. Se recomienda ubicarlas sobre una mesa de luz, cómoda o repisa visible, evitando que queden ocultas o que interfieran con la circulación en la habitación. Es importante que el lugar elegido sea ordenado y especial para las dos piezas.

Según el Feng Shui, los objetos que simbolizan el amor deben mantenerse en pareja para reforzar el equilibrio afectivo, por lo que se sugiere no separar las figuras en diferentes ambientes. Además, las figuras suelen orientarse una hacia la otra o en la misma dirección para potenciar su significado.

El pato mandarín (Aix galericulata), originario de Asia oriental, tiene un lugar destacado en la cultura china como emblema de compañerismo y compromiso, debido a que estas aves suelen representarse en pareja. Las figuras pueden estar hechas de cerámica, madera, piedra o cristal, siempre en buen estado y formando un conjunto.

Otra zona recomendada para colocar los patos mandarines es el sector relacionado con el amor y las relaciones según el mapa Bagua del Feng Shui. En el método BTB, este espacio se ubica en el extremo derecho de la vivienda al ingresar por la puerta principal, tomando como referencia la pared de entrada. Allí también se pueden colocar las figuras sobre repisas o muebles decorativos.

La ubicación exacta puede variar según la escuela o el método aplicado, por lo que no existe una única disposición válida para todas las casas. Para complementar el simbolismo de los patos mandarines, se aconseja incorporar detalles en tonos rosados, blancos o rojizos, así como fotografías u otros objetos con significado afectivo.

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