El jueves 26 de noviembre se difundieron recomendaciones para cultivar plantas de cereza en macetas, una opción para quienes desean tener un árbol frutal en espacios reducidos como patios o terrazas.

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El cerezo, perteneciente al género Prunus, se caracteriza por sus flores en primavera y frutos carnosos. Aunque habitualmente se planta en el suelo, puede desarrollarse en recipientes amplios si se elige una variedad adecuada y se respetan sus necesidades de luz, riego y temperatura.

Para iniciar el cultivo, se aconseja adquirir un ejemplar injertado en un vivero, ya que esto permite conocer la variedad y sus características. Algunos portainjertos ayudan a controlar el tamaño del árbol, facilitando su crecimiento en macetas.

La maceta debe ser grande, resistente y contar con varios agujeros para el drenaje. Se recomienda un recipiente de al menos 50 litros, aunque puede ser necesario uno mayor a medida que la planta crece. El sustrato debe ser fértil, aireado y con buen drenaje para evitar el encharcamiento, que perjudica las raíces.

La ubicación es clave: el cerezo requiere buena iluminación y varias horas de sol directo para florecer y fructificar. Sin embargo, la elección de la variedad debe considerar el clima local, ya que muchas necesitan acumular horas de frío durante el invierno para desarrollarse correctamente. En zonas de inviernos suaves, se sugiere optar por cultivares con bajo requerimiento de frío.

El riego debe mantener la tierra ligeramente húmeda, aumentando la frecuencia en días calurosos y durante la formación de frutos. Es importante evitar el exceso de agua y asegurarse de que la maceta drene adecuadamente.

Durante la primavera y el verano, se puede aplicar fertilizante específico para árboles frutales, respetando las dosis para no favorecer el crecimiento excesivo de hojas en detrimento de la producción de frutos.

La polinización es otro aspecto fundamental. Algunas variedades son autofértiles y pueden fructificar con su propio polen, mientras que otras requieren la presencia de otra variedad compatible que florezca simultáneamente. Consultar esta característica antes de la compra ayuda a evitar una baja producción de cerezas.

La poda debe ser moderada y adaptada a la variedad y al sistema de formación, para mantener una estructura equilibrada y controlar el tamaño del árbol sin afectar su desarrollo.

Con estos cuidados, es posible cultivar un cerezo en maceta y disfrutar de sus frutos, aunque la primera cosecha puede tardar algunos años mientras el árbol se desarrolla.