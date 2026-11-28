El sábado 28 de noviembre, el médico Ignacio Costa, integrante del SAMCo de Santa Isabel, envió una carta abierta al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para denunciar la situación crítica del hospital local y solicitar mejoras urgentes.

Foto: Redes sociales

Costa detalló que el centro de salud presenta problemas edilicios graves, como filtraciones en los techos y salas de internación que no garantizan privacidad ni condiciones higiénicas adecuadas. Señaló que en una misma sala hay cuatro camas que comparten un solo baño.

Además, cuestionó la distribución de los recursos asignados al sistema sanitario local. Indicó que el programa FonRes aportó 30 millones de pesos, pero que esos fondos se destinaron a la construcción de una sala de rayos que no responde a las necesidades prioritarias del hospital.

Otro reclamo central fue la falta de una ambulancia nueva para Santa Isabel. Costa destacó que, a diferencia de otras localidades de la provincia, la comunidad sigue sin contar con un vehículo adecuado para traslados seguros de pacientes, algo fundamental en una región donde las distancias influyen en el pronóstico.

El médico también mencionó la construcción de un nuevo hospital y la instalación de un laboratorio en Elortondo, localidad cercana a Santa Isabel. Si bien valoró el avance sanitario en esa comunidad, pidió que las inversiones se extiendan a los pueblos vecinos para garantizar una atención equitativa.

En su carta, Costa invitó al gobernador Pullaro a visitar el hospital de Santa Isabel para constatar las condiciones en las que trabaja el personal y se atiende a los pacientes, incluyendo la obra inconclusa del Salón de Usos Múltiples (SUM).

El reclamo pone en evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura, el equipamiento y los recursos en los efectores de salud del interior santafesino, más allá de las grandes ciudades.

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