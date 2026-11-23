Santa Isabel concretó una nueva etapa de su programa de acceso a la tierra con el sorteo de 48 lotes comunales destinados a la construcción de viviendas familiares. La actividad se desarrolló el sábado 21 de noviembre en el Complejo Cultural Centenario, con la presencia de vecinos, autoridades y representantes de distintas instituciones.

La iniciativa forma parte del programa “Isabel, mi lugar”, impulsado por la Comuna que preside Pablo Giorgis. Su objetivo es facilitar el acceso a terrenos para aquellas personas y familias que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa local.

Cómo se realizó el sorteo

El procedimiento se desarrolló con la intervención de un escribano público y la participación de representantes de instituciones de Santa Isabel, quienes estuvieron a cargo de extraer las bolillas.

Entre las entidades participantes estuvieron Bomberos, Biblioteca Sarmiento, Juventud, Belgrano, Iglesia Santa Isabel de Portugal, Iglesia Cristiana Gracia de Dios, Centro de Jubilados, Club de los Abuelos, Cooperativa de Agua Potable, Hospital Miguel Rueda, UATRE Seccional 025 y La Marrupeña.

Desde el gobierno comunal señalaron que esta modalidad permitió realizar un procedimiento público y con participación comunitaria.

Un programa que comenzó en octubre

La convocatoria se abrió el 1 de octubre y estuvo destinada a vecinos mayores de 18 años que acreditaran al menos cuatro años de residencia continua en Santa Isabel y cumplieran otras condiciones, entre ellas no poseer vivienda ni terrenos propios.

El programa se encuentra regulado por la Ordenanza 49/2026 y contempla alternativas de financiación mediante entidades bancarias y mutuales de la localidad.

Según las condiciones anunciadas al comienzo de la convocatoria, los terrenos de 10 por 30 metros tenían un valor de 5,4 millones de pesos, mientras que los de 10 por 40 metros alcanzaban los 7,2 millones. También se informaron planes de financiación de hasta 24 cuotas.

La posición del gobierno comunal

Durante la jornada, el presidente comunal Pablo Giorgis destacó la participación de las familias y el alcance de la iniciativa.

“Ver a cada familia abrazarse, llorar de alegría y soñar en voz alta nos confirma que este es el camino”, expresó el mandatario, quien vinculó el programa con las políticas locales de acceso a la tierra.

Desde la Comuna sostienen que el proyecto busca ofrecer alternativas para que los vecinos puedan permanecer en la localidad y avanzar hacia la construcción de su vivienda.

Qué sigue para las familias seleccionadas

Con el sorteo realizado, las 48 familias avanzan hacia las siguientes instancias del programa, vinculadas con la adjudicación administrativa, la financiación y los trámites correspondientes.

El acceso a los terrenos no implica la entrega inmediata de una vivienda construida. Cada adjudicatario deberá continuar con las condiciones establecidas para concretar su proyecto habitacional.

Además, las autoridades comunales habían anticipado la intención de desarrollar una segunda etapa del programa, con nuevos terrenos destinados a responder a la demanda habitacional.