Un total de 48 familias de Santa Isabel fueron seleccionadas para acceder a terrenos comunales destinados a la construcción de viviendas, en el marco de una nueva etapa del Programa de Tierras «Isabel, mi lugar», impulsado por la gestión que encabeza el presidente comunal, Pablo Giorgis.

El sorteo se desarrolló en el Complejo Cultural Centenario, donde se reunieron vecinos, autoridades y representantes de distintas instituciones de la comunidad para participar del procedimiento de selección de los beneficiarios.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la tierra y brindar a las familias de la localidad la posibilidad de avanzar en sus proyectos habitacionales.

Participación de las instituciones locales

Una de las características del encuentro fue la intervención de representantes de 12 instituciones isabelenses, quienes estuvieron a cargo de extraer las bolillas durante el sorteo.

El procedimiento contó, además, con la presencia de un escribano público, como parte del mecanismo establecido para dar formalidad al acto.

Entre las instituciones participantes estuvieron Bomberos, Biblioteca Sarmiento, Juventud, Belgrano, Iglesia Santa Isabel de Portugal, Iglesia Cristiana Gracia de Dios, Centro de Jubilados, Club de los Abuelos, Cooperativa de Agua Potable, Hospital Miguel Rueda, UATRE Seccional 025 y La Marrupeña.

La participación de estas entidades permitió incorporar a distintos sectores de la comunidad en el desarrollo de una instancia vinculada con el acceso a terrenos comunales.

Una política orientada al acceso a la tierra

Durante la actividad, el presidente comunal, Pablo Giorgis, destacó la importancia de acompañar a las familias que buscan establecerse y construir sus viviendas en Santa Isabel.

«Ver a cada familia abrazarse, llorar de alegría y soñar en voz alta nos confirma que este es el camino», expresó el mandatario comunal.

Giorgis también señaló que el programa forma parte de una política de acompañamiento a los vecinos que buscan acceder a un terreno dentro de la localidad.

En este marco, la adjudicación de lotes constituye una alternativa para quienes proyectan construir una vivienda propia y permanecer en Santa Isabel.

Los próximos pasos para las familias

Con la realización del sorteo, el programa completó la instancia de selección de los 48 beneficiarios y deberá avanzar hacia las etapas correspondientes para concretar el acceso a los terrenos.

La selección no implica la entrega de viviendas terminadas, sino la posibilidad de disponer de un lote sobre el cual desarrollar un proyecto habitacional.

Por el momento, la información difundida no precisa los plazos de entrega de los terrenos ni el cronograma previsto para el inicio de las construcciones.

La continuidad del programa estará vinculada con el cumplimiento de las instancias administrativas y las condiciones establecidas para que las familias puedan concretar sus proyectos de vivienda en la localidad.