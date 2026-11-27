El Club de los Abuelos de Santa Isabel cumple 35 años
El viernes 27 de noviembre, el Club de los Abuelos de Santa Isabel cumplió 35 años desde su fundación. A lo largo de estas más de tres décadas, la institución se consolidó como un espacio dedicado a la reunión, la amistad y la participación de los adultos mayores de la comunidad.
Foto: Redes sociales
El club ha sido un punto de referencia para sus integrantes, promoviendo actividades que fomentan el acompañamiento y la integración social. Según destacaron desde la institución, este aniversario es una oportunidad para agradecer a quienes formaron parte de su historia y a quienes continúan participando activamente.
El Club de los Abuelos de Santa Isabel es reconocido en la localidad por su rol en la promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, contribuyendo a fortalecer los lazos comunitarios y a ofrecer un lugar de contención social.
En este marco, la celebración de los 35 años reafirma el compromiso de la institución con sus objetivos y con la comunidad local, que valora su aporte constante al tejido social.
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